Нетрезвый мужчина разрисовал химеру в Ливадийском дворце

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Росгвардия задержала мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разрисовал статую химеры в Ливадийском дворце.
Нетрезвый мужчина разрисовал химеру в Ливадийском дворце
  • © РИА Новости / Сергей Субботин

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

«Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что один из посетителей... с помощью аэрозольного баллончика с краской разрисовал красным цветом каменную скульптуру химеры, которая украшает балюстраду внешней лестницы архитектурного памятника», — говорится в публикации.

Ранее, как сообщало издание «Новый Севастополь», мировой суд Ленинского судебного района Севастополя рассмотрит уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия регионального значения «Спуск Таврический».

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