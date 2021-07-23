Нетрезвый мужчина разрисовал химеру в Ливадийском дворце

Росгвардия задержала мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разрисовал статую химеры в Ливадийском дворце.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

«Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что один из посетителей... с помощью аэрозольного баллончика с краской разрисовал красным цветом каменную скульптуру химеры, которая украшает балюстраду внешней лестницы архитектурного памятника», — говорится в публикации.

Ранее, как сообщало издание «Новый Севастополь», мировой суд Ленинского судебного района Севастополя рассмотрит уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия регионального значения «Спуск Таврический».