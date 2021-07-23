В России разрабатывают систему для контроля занятости мест на подземных парковках

В России разрабатывают систему, которая позволит торговым центрам контролировать занятость мест на подземных парковках. А водители смогут узнавать о свободных парковочных местах через мобильное приложение.

© РИА Новости

Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Система представляет собой программно-аппаратное решение на основе беспроводных технологий. «Мы рассматриваем подземные парковки. Над каждым парковочным местом необходимо установить устройство стоимостью 1—2 тыс. рублей. Оно может передавать информацию: занято парковочное место или нет», — рассказал один из авторов проекта Игорь Пастушок. Как ранее сообщала газета «Известия», россияне назвали преимущества каршеринга перед личным авто.