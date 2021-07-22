В России камеры смогут фиксировать езду с выключенными фарами

Дорожные камеры в России смогут фиксировать езду без ходовых огней и ближнего света фар, сообщает Autonews. Как пишет издание, технология появится в 12 регионах, в том числе в Москве, Крыму, Твери, Иркутске, Красноярске, Омске и Ульяновске.

Уточняется, что технология разработана компанией «Астралаб».

По словам гендиректора компании Сергея Ласкина, система станет доступна осенью, однако регионы сами решат, когда ей воспользоваться.

«Эту функцию мы будем запускать ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее. Мы знаем о большом интересе к этой функции со стороны заказчиков из разных регионов. Например, на одном из совещаний об этом говорили в ЦОДД Москвы. Собственно, после этого мы и пришли к этой идее», — сказал он.

Реализацией «занимается нейросеть», она находит фары и определяет, «есть там свечение или нет», добавил Ласкин.