В России камеры смогут фиксировать езду с выключенными фарами

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Дорожные камеры в России смогут фиксировать езду без ходовых огней и ближнего света фар, сообщает Autonews. Как пишет издание, технология появится в 12 регионах, в том числе в Москве, Крыму, Твери, Иркутске, Красноярске, Омске и Ульяновске.
В России камеры смогут фиксировать езду с выключенными фарами
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

Уточняется, что технология разработана компанией «Астралаб».

По словам гендиректора компании Сергея Ласкина, система станет доступна осенью, однако регионы сами решат, когда ей воспользоваться.

«Эту функцию мы будем запускать ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее. Мы знаем о большом интересе к этой функции со стороны заказчиков из разных регионов. Например, на одном из совещаний об этом говорили в ЦОДД Москвы. Собственно, после этого мы и пришли к этой идее», — сказал он.

Реализацией «занимается нейросеть», она находит фары и определяет, «есть там свечение или нет», добавил Ласкин.

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