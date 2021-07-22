Опрос показал отношение родителей к активности детей в соцсетях

Больше половины российских родителей переживают из-за того, что их дети проводят много времени в соцсетях, в частности в TikTok и YouTube. Об этом говорят результаты исследования компании ESET.

Как пишет Life.ru со ссылкой на итоги исследования, каждый четвёртый родитель заявил, что его ребёнок не только потребляет, но и создаёт свой собственный контент. Наиболее популярной площадкой для детей стал видеохостинг YouTube, этим ресурсом интересуются 72% детей.

В пятёрку самых популярных среди детей приложений вошли YouTube, TikTok, «ВКонтакте», Instagram и LIKE.

При этом более 56% родителей обеспокоены тем, что дети проводят много времени в TikTok. 17% опрошенных не считают соцсети опасными для подростков.

Сами дети чаще всего интересуются развлекательным контентом (77%) и онлайн-играми, а меньше всего времени они тратят на общение с друзьями и на учёбу, говорится в сообщении.

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