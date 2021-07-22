Россияне назвали преимущества каршеринга перед личным авто
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В исследовании приняли участие свыше 1,2 тыс. человек из всех регионов страны, сообщают «Известия».
Отмечается, что 36% опрошенных видят преимущество краткосрочной аренды автомобиля в отсутствии затрат на содержание собственного, в том числе расходов на бензин и ремонт.
Ещё 30% участников опроса выделили возможность брать машину только при необходимости, а 28% респондентов увидели плюс в отсутствии необходимости тратить крупную сумму на покупку личного автомобиля.
Также среди преимуществ каршеринга респонденты отметили отсутствие забот о парковке (28%) и возможность комбинировать разные виды транспорта в течение одной поездки (22%).
Ещё 18% участников исследования увидели плюс в возможности использовать разные модели автомобилей в зависимости от потребностей.
Ранее депутат санкт-петербургского законодательного собрания Юрий Боков в беседе с Nation News оценил перспективы развития каршеринга и электронного транспорта в Санкт-Петербурге.