Россияне назвали преимущества каршеринга перед личным авто

Опрос, проведённый каршеринг-сервисом «Ситидрайв» совместно с ResearchMe, показал, что отказаться от личного автомобиля в пользу каршеринга готовы более 40% респондентов.

В исследовании приняли участие свыше 1,2 тыс. человек из всех регионов страны, сообщают «Известия».

Отмечается, что 36% опрошенных видят преимущество краткосрочной аренды автомобиля в отсутствии затрат на содержание собственного, в том числе расходов на бензин и ремонт.

Ещё 30% участников опроса выделили возможность брать машину только при необходимости, а 28% респондентов увидели плюс в отсутствии необходимости тратить крупную сумму на покупку личного автомобиля.

Также среди преимуществ каршеринга респонденты отметили отсутствие забот о парковке (28%) и возможность комбинировать разные виды транспорта в течение одной поездки (22%).

Ещё 18% участников исследования увидели плюс в возможности использовать разные модели автомобилей в зависимости от потребностей.

Ранее депутат санкт-петербургского законодательного собрания Юрий Боков в беседе с Nation News оценил перспективы развития каршеринга и электронного транспорта в Санкт-Петербурге.