Эксперт рассказала о популярности искусственного интеллекта в России
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В беседе с ФБА «Экономика сегодня» она в том числе привела в пример повсеместное использование чат-ботов, которые становятся всё более «интеллектуальными».
«И сейчас это не только ответы на простые вопросы, заданные определённым способом, но и более интеллектуальные системы, обладающие возможностями распознавания интонаций в написании или произнесении», — сказала Григорьева.
В ряду показательных примеров, на которых видно, что ИИ плотно вошёл в жизнь людей, специалист также отметила голосовую аналитику на сайтах и уличные системы видеонаблюдения, фиксирующие различные нарушения.
Как ранее сообщала НСН, в марте московский цифровой сервис для врачей номинирован на премию WSIS 2021 конкурса ООН.