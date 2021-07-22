Эксперт рассказала о популярности искусственного интеллекта в России

Управляющий директор Accenture Technology в России Мария Григорьева рассказала, каково место искусственного интеллекта (ИИ) в российском бизнесе.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» она в том числе привела в пример повсеместное использование чат-ботов, которые становятся всё более «интеллектуальными».

«И сейчас это не только ответы на простые вопросы, заданные определённым способом, но и более интеллектуальные системы, обладающие возможностями распознавания интонаций в написании или произнесении», — сказала Григорьева.

В ряду показательных примеров, на которых видно, что ИИ плотно вошёл в жизнь людей, специалист также отметила голосовую аналитику на сайтах и уличные системы видеонаблюдения, фиксирующие различные нарушения.

Как ранее сообщала НСН, в марте московский цифровой сервис для врачей номинирован на премию WSIS 2021 конкурса ООН.