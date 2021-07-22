В Госдуме поддержали свободное нанесение граффити в определённых местах

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов высказал мнение, что уличным художникам нужно дать возможность рисовать свободно, но только в определённых местах.

Также в беседе с «Парламентской газетой» он предложил начать проводить в России фестивали или даже конкурсы граффити.

«Такие мероприятия только повысят уровень культуры уличных художников. Тогда некоторые районы в российских городах, которые сейчас раскрашены граффити и непристойными надписями, перестанут быть похожими на гетто и заиграют новыми красками», — отметил депутат.

Ранее пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал сообщения о граффити на недостроенном космическом челноке «Буран».