В Госдуме поддержали свободное нанесение граффити в определённых местах

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Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов высказал мнение, что уличным художникам нужно дать возможность рисовать свободно, но только в определённых местах.
В Госдуме поддержали свободное нанесение граффити в определённых местах
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Также в беседе с «Парламентской газетой» он предложил начать проводить в России фестивали или даже конкурсы граффити.

«Такие мероприятия только повысят уровень культуры уличных художников. Тогда некоторые районы в российских городах, которые сейчас раскрашены граффити и непристойными надписями, перестанут быть похожими на гетто и заиграют новыми красками», — отметил депутат.

Ранее пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал сообщения о граффити на недостроенном космическом челноке «Буран».

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