В Госдуме поддержали свободное нанесение граффити в определённых местах
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Также в беседе с «Парламентской газетой» он предложил начать проводить в России фестивали или даже конкурсы граффити.
«Такие мероприятия только повысят уровень культуры уличных художников. Тогда некоторые районы в российских городах, которые сейчас раскрашены граффити и непристойными надписями, перестанут быть похожими на гетто и заиграют новыми красками», — отметил депутат.
Ранее пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал сообщения о граффити на недостроенном космическом челноке «Буран».