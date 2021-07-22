В Евпатории выявили ещё 610 нелегальных гостевых домов

В пресс-службе Минкурортов Крыма сообщили, что в Евпатории выявили собственников более 600 работающих нелегально гостевых домов.

Об этом пишет «Крыминформ».

«В Евпатории определены собственники ещё 610 объектов, данные о которых переданы в ФНС по Республике Крым для привлечения к налогообложению», — говорится в сообщении.

Рейды проводят Минкурортов и Госкомрегистр Крыма.

Отмечается, что всего в Крыму к настоящему времени выявили более 9 тыс. гостевых домов.

По оценкам, легализация гостевых домов только в Крыму принесёт не менее 600 млн рублей в бюджет.

Как ранее сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в России.