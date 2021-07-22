В Башкирии рассказали о состоянии пострадавшей из-за падения обломков крыши девочки
- РИА Новости
О состоянии ребёнка сообщил глава Бижбулякского района Артур Зарипов, передаёт mkset.ru.
«Её направили из Белебеевской ЦРБ в город Уфу на вертолёте санавиации в Детскую республиканскую клиническую больницу, отделение нейрохирургии, под наблюдение лучших врачей республики. Есть информация, что ей сделали сложную операцию на головном мозге. Состояние стабильное, но крайне тяжёлое. Рядом с ней постоянно находятся её мама и близкие родственники», — уточнил он.
Ураган в Бижбулякском районе прошёл 20 июля.
В результате неблагоприятных погодных условий 14-летняя девочка получила травмы вследствие падения на неё обломков кровли торгового центра.
Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту ЧП.
Как ранее передавало URA.RU, в Тюменской области рассказали о состоянии ребёнка, госпитализированного после ДТП.