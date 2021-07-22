Российские военные совместно с православной церковью провели гуманитарную акцию в Сирии
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«Мы проводим гуманитарную акцию совместно с православной церковью. Привлекли на мероприятие в населённом пункте Сафия всех православных в провинции. Максимальное количество людей (в частности, и армянская община) присутствовали на сегодняшнем мероприятии», — рассказал представитель ЦПВС Дмитрий Бедучев.
Российские военные раздали свыше 300 продуктовых наборов общим весом больше 2 т.
С гуманитарным конвоем в Сафию прибыли и российские военные медики. Помещение для приёма жителей выделила местная церковь.
Ранее «Известия» сообщали, что российские миротворцы доставили 18 т гуманитарного груза от благотворительных организаций и фондов в Нагорный Карабах.