Российские военные совместно с православной церковью провели гуманитарную акцию в Сирии

В сирийский город Сафия в провинции Эль-Хасека с гуманитарной миссией прибыли российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Цель миссии, в частности, заключалась в поддержке местных христиан.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Мы проводим гуманитарную акцию совместно с православной церковью. Привлекли на мероприятие в населённом пункте Сафия всех православных в провинции. Максимальное количество людей (в частности, и армянская община) присутствовали на сегодняшнем мероприятии», — рассказал представитель ЦПВС Дмитрий Бедучев.

Российские военные раздали свыше 300 продуктовых наборов общим весом больше 2 т.

С гуманитарным конвоем в Сафию прибыли и российские военные медики. Помещение для приёма жителей выделила местная церковь.

Ранее «Известия» сообщали, что российские миротворцы доставили 18 т гуманитарного груза от благотворительных организаций и фондов в Нагорный Карабах.