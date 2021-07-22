В Петербурге и Кронштадте прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ

В Санкт-Петербурге и Кронштадте состоялась генеральная репетиция Главного военно-морского парада.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В репетиции задействовали свыше 50 боевых кораблей и подлодок, порядка 50 летательных аппаратов морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих. В ней приняли участие сразу семь атомных и неатомных подводных лодок, а также боевые корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана.

Парад состоится 25 июля на фарватерах в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

В начале июля власти региона отменили концертную программу ко Дню ВМФ по согласованию с Роспотребнадзором из-за эпидемиологической ситуации.

Как ранее сообщало ФАН, парад кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ состоится в бухте Золотой Рог во Владивостоке.