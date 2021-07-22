В Москве благоустроят бывшую промзону на Бережковской набережной
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Проект решения о комплексном развитии территории одобрили на заседании градостроительно-земельной комиссии столицы.
По словам заммэра, реализация проекта обеспечит городу 12,5 тыс. рабочих мест.
«Инвестиции в новый объект на западе Москвы превысят 150 млрд рублей, ожидаемый бюджетный эффект — 4,3 млрд рублей в год», — добавил Ефимов.
Как отмечается, на указанной территории планируют построить 660 тыс. кв. м недвижимости.
Как ранее сообщала НСН, в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве планируют реорганизовать шесть территорий долгостроев.