В Москве благоустроят бывшую промзону на Бережковской набережной

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что бывшую промзону на Бережковской набережной планируют реорганизовать.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Проект решения о комплексном развитии территории одобрили на заседании градостроительно-земельной комиссии столицы.

По словам заммэра, реализация проекта обеспечит городу 12,5 тыс. рабочих мест.

«Инвестиции в новый объект на западе Москвы превысят 150 млрд рублей, ожидаемый бюджетный эффект — 4,3 млрд рублей в год», — добавил Ефимов.

Как отмечается, на указанной территории планируют построить 660 тыс. кв. м недвижимости.

Как ранее сообщала НСН, в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве планируют реорганизовать шесть территорий долгостроев.