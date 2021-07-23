В России предложили сделать более доступным госфинансирование для партий

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил снизить процентный барьер на выборах для получения партиями госфинансирования. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.
В России предложили сделать более доступным госфинансирование для партий
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

В своём обращении политолог отметил, что в России существуют десятки новых политических партий.

При этом фактически ни одна из них не играет заметной роли в политической жизни страны, в том числе по причине недостатка финансовых инструментов, необходимых для развития организации.

В настоящее время в соответствии с законодательством претендовать на государственное финансирование могут лишь те партии, федеральные списки которых наберут не менее 3% на выборах в Госдуму или если кандидат от партии наберёт минимум 3% на президентских выборах.

«В целях поддержки новых политических партий прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части снижения процентных барьеров, необходимых для получения политической партией финансирования из государственного бюджета, до 1%», — говорится в тексте обращения.

Согласно законодательству, партия, набравшая сегодня 3% и более голосов на выборах в Госдуму по федеральному списку, получает ежегодное госфинансирование в размере 152 рублей за каждый отданный ей голос до следующих выборов в нижнюю палату парламента. Партия, чей кандидат наберёт на выборах президента 3% и более голосов, единовременно получит госфинансирование в размере 152 рублей за каждый полученный голос.

Ранее стало известно, что на проведение выборов в Госдуму выделено 21,4 млрд рублей.

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