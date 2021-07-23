В России предложили сделать более доступным госфинансирование для партий

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил снизить процентный барьер на выборах для получения партиями госфинансирования. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что в России существуют десятки новых политических партий.

При этом фактически ни одна из них не играет заметной роли в политической жизни страны, в том числе по причине недостатка финансовых инструментов, необходимых для развития организации.

В настоящее время в соответствии с законодательством претендовать на государственное финансирование могут лишь те партии, федеральные списки которых наберут не менее 3% на выборах в Госдуму или если кандидат от партии наберёт минимум 3% на президентских выборах.

«В целях поддержки новых политических партий прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части снижения процентных барьеров, необходимых для получения политической партией финансирования из государственного бюджета, до 1%», — говорится в тексте обращения.

Согласно законодательству, партия, набравшая сегодня 3% и более голосов на выборах в Госдуму по федеральному списку, получает ежегодное госфинансирование в размере 152 рублей за каждый отданный ей голос до следующих выборов в нижнюю палату парламента. Партия, чей кандидат наберёт на выборах президента 3% и более голосов, единовременно получит госфинансирование в размере 152 рублей за каждый полученный голос.

Ранее стало известно, что на проведение выборов в Госдуму выделено 21,4 млрд рублей.