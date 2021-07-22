Начата проверка после подачи самолётом Москва — Пермь сигнала тревоги

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Прокуратура начала проверку после инцидента на борту самолёта Москва — Пермь, подавшего сигнал тревоги при посадке. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Начата проверка после подачи самолётом Москва — Пермь сигнала тревоги
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 22 июля поступило сообщение об авиационном инциденте в пермском аэропорту с самолётом, выполнявшим рейс из Шереметьева. Время прилёта по расписанию — 00:45.

После сообщения командира Airbus A320 о падении давления в пассажирской кабине руководителем полётов аэропорта была объявлена тревога, к месту посадки направлена аварийно-спасательная команда, организован выезд следственно-оперативной группы.

По данным ведомства, посадка прошла в штатном режиме в 00:22. На борту находились 130 пассажиров, никто не пострадал. Объявлен отбой тревоги.

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