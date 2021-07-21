Путин назвал недостаточным уровень информированности россиян о пандемии

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Президент России Владимир Путин заявил, что уровень информированности российского населения о пандемии и вакцинации от коронавируса является недостаточным.
Путин назвал недостаточным уровень информированности россиян о пандемии
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Конечно, идёт большая работа по информированию населения, но всё-таки получается, практика, жизнь показывает, что этой информированности недостаточно», — сказал он на совещании с правительством.

Путин также отметил, что в каждом регионе своя ситуация с коронавирусом и в зависимости от неё принимаются соответствующие решения.

«Нужно только своевременно людей информировать об этом, имея в виду соблюдение их прав и отвечая на их озабоченности. Нужно наладить эту работу более тонко», — заявил президент. 

Также Путин заявил о необходимости повысить темпы вакцинации от коронавируса.

По его словам, крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку.

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