Путин назвал недостаточным уровень информированности россиян о пандемии
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«Конечно, идёт большая работа по информированию населения, но всё-таки получается, практика, жизнь показывает, что этой информированности недостаточно», — сказал он на совещании с правительством.
Путин также отметил, что в каждом регионе своя ситуация с коронавирусом и в зависимости от неё принимаются соответствующие решения.
«Нужно только своевременно людей информировать об этом, имея в виду соблюдение их прав и отвечая на их озабоченности. Нужно наладить эту работу более тонко», — заявил президент.
Также Путин заявил о необходимости повысить темпы вакцинации от коронавируса.
По его словам, крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку.