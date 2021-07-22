В Подмосковье в рамках нацпроекта отремонтируют десять домов культуры

В Московской области в рамках нацпроекта «Культура» стартовал капитальный ремонт десяти домов культуры (ДК), сообщили в региональном Минкультуры.

«В рамках нацпроекта «Культура» капитальный ремонт развёрнут в десяти домах культуры Московской области», — цитирует материал «Подмосковье сегодня». Например, в ДК «Правда» в Пушкине восстановят интерьеры, создадут многофункциональный зрительный зал, установят современное световое и звуковое оборудование, сделают классы для занятий и хореографический зал. Как ранее сообщал сайт kp.ru, власти Москвы оценили ход реставрации Московского государственного театра эстрады.