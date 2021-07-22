В Подмосковье в рамках нацпроекта отремонтируют десять домов культуры

Короткая ссылка
В Московской области в рамках нацпроекта «Культура» стартовал капитальный ремонт десяти домов культуры (ДК), сообщили в региональном Минкультуры.

«В рамках нацпроекта «Культура» капитальный ремонт развёрнут в десяти домах культуры Московской области», — цитирует материал «Подмосковье сегодня».

Например, в ДК «Правда» в Пушкине восстановят интерьеры, создадут многофункциональный зрительный зал, установят современное световое и звуковое оборудование, сделают классы для занятий и хореографический зал.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, власти Москвы оценили ход реставрации Московского государственного театра эстрады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить