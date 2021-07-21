Юрист напомнил о льготах на авиаперелёты для путешественников с детьми

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Заместитель председателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнёры» Тимур Баязитов рассказал, что в августе семьи с детьми смогут приобрести авиабилеты по фиксированным низким ценам.
Юрист напомнил о льготах на авиаперелёты для путешественников с детьми
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с Life.ru.

«В перечень попали такие популярные у туристов города, как Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 тыс. до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления. Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки, определение которой установлено в постановлении правительства. Она предусматривает покупку билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает», — пояснил эксперт.

Билеты необходимо будет приобретать у авиаперевозчиков, которые подпадают под программу субсидирования, поскольку только они смогут предоставить льготу, подытожил Баязитов.

Как уточняется в публикации, льготы на авиаперелёты станут доступны пассажирам с детьми уже в августе.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о популярных вариантах детского отдыха.

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