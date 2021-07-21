Проект «Герои Подмосковья» выдвинули на соискание губернаторской премии

Проект «Герои Подмосковья» выдвинут на соискание премии губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Мы вместе ради перемен» за 2021 год.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Герои Подмосковья» — это проект интернет-издания «Вести Подмосковья», он представлен в номинации «Область перемен».

«На протяжении полутора лет издание рассказывает о подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной войны. В 2020 году ежедневные публикации были посвящены родившимся или жившим в Подмосковье героям Великой Отечественной войны. Читатели не только открывали для себя имена людей, отважно защищавших Родину, но и могли узнать, когда и где проходили самые масштабные сражения войны. В этом году проект приурочен к 80-летию Битвы за Москву», — говорится на сайте издания.

Проголосовать за проект «Герои Подмосковья» можно на сайте премии.

По сообщениям телеканала «360», в июне губернатор области Андрей Воробьёв вручил награды спасателям, учёным и врачам.