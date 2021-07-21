Проект «Герои Подмосковья» выдвинули на соискание губернаторской премии

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Проект «Герои Подмосковья» выдвинут на соискание премии губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Мы вместе ради перемен» за 2021 год.
Проект «Герои Подмосковья» выдвинули на соискание губернаторской премии
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Об этом сообщает «Радио 1».

«Герои Подмосковья» — это проект интернет-издания «Вести Подмосковья», он представлен в номинации «Область перемен».

«На протяжении полутора лет издание рассказывает о подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной войны. В 2020 году ежедневные публикации были посвящены родившимся или жившим в Подмосковье героям Великой Отечественной войны. Читатели не только открывали для себя имена людей, отважно защищавших Родину, но и могли узнать, когда и где проходили самые масштабные сражения войны. В этом году проект приурочен к 80-летию Битвы за Москву», — говорится на сайте издания.

Проголосовать за проект «Герои Подмосковья» можно на сайте премии.

По сообщениям телеканала «360», в июне губернатор области Андрей Воробьёв вручил награды спасателям, учёным и врачам.

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