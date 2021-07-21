В Рослесхозе назвали нецелесообразной приватизацию лесов России

Приватизация российских лесов в настоящее время нецелесообразна, заявили в пресс-службе Рослесхоза.

«Введение частной собственности на лес в современных реалиях не представляется целесообразным. Приватизация может поставить под вопрос сохранение целостности государственного лесного фонда», — цитирует РИА Новости сообщение.

Минприроды России, как пишет ТАСС, также выступает категорически против идеи разрешить приватизацию лесов.

Ранее РБК сообщал, что глава RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать 2—3% от лесной территории России. Это необходимо, чтобы на таких участках можно было заниматься интенсивным выращиванием леса.