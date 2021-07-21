Эксперт прокомментировал необходимость обеспечения связью всех федеральных трасс России
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В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт назвал это решение Путина полезным, однако весьма затратным для операторов.
«Но у нас немного другая стратегия. Не то, что выгодно, а то, что нужно», — добавил он.
Вместе с тем Букштейн отметил, что Путин также предложил значительно снизить цены на лицензии для операторов, чтобы возместить затраты на установку новых вышек.
Кроме того, она напомнил, что в России 32 федеральные трассы, из них телефонизированы 23.
Как ранее сообщала НСН, Москва с июля 2022 года сможет распространить практику заключения офсетных контрактов на оказание услуг.