Песков заявил об отсутствии закрытости в вопросе эпидемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что существует закрытость в вопросе эпидемии коронавируса. Он отметил, что данные по ситуации с коронавирусом публикуются регулярно.

«Мы не согласны с тем, что есть закрытость в вопросе эпидемии: регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, по выздоровевшим», — сказал Песков.

Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за сутки в России выявили 23 704 случая инфицирования коронавирусом.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.