В ТЦ на юге Москвы за сутки выявили более 60 нарушителей масочного режима
- РИА Новости
Как сообщает сайт «Москва 24», сотрудники ОАТИ и полиции проинспектировали ТРЦ «Ривьера», ТЦ «Коломенский» и ТРК «Москворечье».
«В результате проверок выявлены 64 нарушителя масочного режима. В отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 2 ст. 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных нарушениях», — сказал Романов.
По его словам, нарушители обязаны заплатить штраф в размере 4 тыс. рублей.
В июне телеканал «360» передавал, что инспекторы начали строже контролировать соблюдение масочного режима в Подмосковье, в том числе в транспорте.