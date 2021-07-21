В ТЦ на юге Москвы за сутки выявили более 60 нарушителей масочного режима

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За 20 июля в торговых центрах на юге Москвы выявили более 60 нарушителей масочного режима. Об этом сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Антон Романов.
В ТЦ на юге Москвы за сутки выявили более 60 нарушителей масочного режима
  • РИА Новости

Как сообщает сайт «Москва 24», сотрудники ОАТИ и полиции проинспектировали ТРЦ «Ривьера», ТЦ «Коломенский» и ТРК «Москворечье».

«В результате проверок выявлены 64 нарушителя масочного режима. В отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 2 ст. 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных нарушениях», — сказал Романов.

По его словам, нарушители обязаны заплатить штраф в размере 4 тыс. рублей.

В июне телеканал «360» передавал, что инспекторы начали строже контролировать соблюдение масочного режима в Подмосковье, в том числе в транспорте.

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