Космонавт Борисенко рассказал об участии в съёмках кинофильмов на орбите
- Reuters
Об этом космонавт сказал в эфире радио «Комсомольская правда».
«Я ещё и снимался в фильме «Ёлки-5» или «Ёлки-6» — как раз в рамках бортовых съёмок. Там есть маленький сюжет, где я снимался в качестве актёра. Роль со словами. Я не вижу ничего нового в том, что на борту будут проводиться съёмки», — поделился Борисенко.
Он также напомнил, что первые специальные съёмки проводились на космических кораблях более 40 лет назад.
Так, фильм «Возвращение с орбиты» включал в себя эпизод, снятый на борту станции «Салют-6».
Ранее Андрей Борисенко в беседе с Inforeactor прокомментировал идею съёмок фильма в космосе.