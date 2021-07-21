Космонавт Борисенко рассказал об участии в съёмках кинофильмов на орбите

Лётчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко рассказал, как принимал участие в съёмках нескольких фильмов во время пребывания на орбите.

Об этом космонавт сказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я ещё и снимался в фильме «Ёлки-5» или «Ёлки-6» — как раз в рамках бортовых съёмок. Там есть маленький сюжет, где я снимался в качестве актёра. Роль со словами. Я не вижу ничего нового в том, что на борту будут проводиться съёмки», — поделился Борисенко.

Он также напомнил, что первые специальные съёмки проводились на космических кораблях более 40 лет назад.

Так, фильм «Возвращение с орбиты» включал в себя эпизод, снятый на борту станции «Салют-6».

Ранее Андрей Борисенко в беседе с Inforeactor прокомментировал идею съёмок фильма в космосе.