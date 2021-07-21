В Крыму рассказали о числе завозных случаев COVID-19 с Украины

Короткая ссылка
Число завозных случаев коронавируса с Украины в Крым растёт с каждой неделей. Об этом заявила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
В Крыму рассказали о числе завозных случаев COVID-19 с Украины
  • РИА Новости

«И 90% из них (заболевших коронавирусом за неделю. — RT) — это лица, прибывшие с Украины. К сожалению, число прибывших с территории Украины, у которых появляются клинические проявления COVID-19, растёт с каждой неделей», — приводит РИА Новости Крым её слова.

По словам Пеньковской, поток граждан через государственную границу не уменьшается.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что глава Крыма Сергей Аксёнов назвал негативной динамику заболеваемости коронавирусом в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить