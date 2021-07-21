В Крыму рассказали о числе завозных случаев COVID-19 с Украины

Число завозных случаев коронавируса с Украины в Крым растёт с каждой неделей. Об этом заявила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«И 90% из них (заболевших коронавирусом за неделю. — RT) — это лица, прибывшие с Украины. К сожалению, число прибывших с территории Украины, у которых появляются клинические проявления COVID-19, растёт с каждой неделей», — приводит РИА Новости Крым её слова.

По словам Пеньковской, поток граждан через государственную границу не уменьшается.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что глава Крыма Сергей Аксёнов назвал негативной динамику заболеваемости коронавирусом в регионе.