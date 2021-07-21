Юрист перечислил права пассажиров при задержке или отмене авиарейсов

Заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал, на что имеет право пассажир в случае задержки или полной отмены авиарейса.

В беседе с «Российской газетой» эксперт напомнил, что приобретение билета равнозначно подписанию договора гражданина с авиакомпанией, после чего у пассажира есть право получить услугу по перевозке вовремя и в надлежащем качестве.

По его словам, при задержке рейса пассажир имеет право: без доплаты улететь другим рейсом этой авиакомпании при наличии билетов, безвозмездно пользоваться услугами аэропорта во время ожидания своего рейса или рейса на замену.

В список таких услуг среди прочего входит возможность получить прохладительные напитки в случае задержки рейса более чем на два часа, горячее питание при задержке более чем на четыре часа, место в отеле и бесплатный проезд до него при задержке более восьми часов (ночью — шесть часов).

Также у пассажира есть право требовать возместить убытки в случае сильной задержки или отмены рейса по вине перевозчика.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с газетой «Известия» рассказала о перспективах международного туризма.