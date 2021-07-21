В ЧФ рассказали о ходе учений истребителей Су-27 и Су-30 в Крыму
- РИА Новости
«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи многоцелевых истребителей Су-27 и Су-30 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные на аэродроме Бельбек, провели учение с нанесением ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника на полигоне Чауда под Феодосией», — приводит «Крыминформ» заявление.
Отмечается, что мишени имитировали колонну военной техники, отдельные объекты и командные пункты управления.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.