В ЧФ рассказали о ходе учений истребителей Су-27 и Су-30 в Крыму

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Экипажи многоцелевых истребителей Су-27 и Су-30 в рамках учений провели ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника под Феодосией. Об этом сообщили в Черноморском флоте.
В ЧФ рассказали о ходе учений истребителей Су-27 и Су-30 в Крыму
  • РИА Новости

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи многоцелевых истребителей Су-27 и Су-30 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные на аэродроме Бельбек, провели учение с нанесением ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника на полигоне Чауда под Феодосией», — приводит «Крыминформ» заявление.

Отмечается, что мишени имитировали колонну военной техники, отдельные объекты и командные пункты управления.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.

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