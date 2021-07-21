Аксёнов заявил о негативной динамике по коронавирусу в Крыму

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Заболеваемость коронавирусом в Республике Крым продолжает расти, сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
Аксёнов заявил о негативной динамике по коронавирусу в Крыму
  • РИА Новости

«К сожалению, динамика негативная. За неделю у нас опять антирекорд: 2767 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 1489 случаев внебольничной пневмонии. И, к сожалению, 54 человека ушли из жизни раньше времени», — цитирует «Крыминформ» Аксёнова.

Ранее заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в ходе пресс-конференции «Вакцинация: борьба с пандемией», прошедшей в формате видеомоста Симферополь — Москва, заявил, что на полуострове план по вакцинации выполнен более чем на 40%.

Как пишет ФАН, при этом он отметил, что власти региона приложат все усилия, чтобы к 1 сентября довести число вакцинированных жителей до 909 тыс. — это 60% населения республики.

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