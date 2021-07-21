Адвокат заявил, что СК проводит проверку инцидента с сыном Стаса Пьехи

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы семьи Стаса Пьехи, сообщил, что Следственный комитет проводит проверку после инцидента с сыном артиста.

«У ребёнка закрытая черепно-мозговая травма, гематомы и ушибы. В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал защитник.

Он добавил, что изначально проверка проводилась сотрудниками МВД, после чего Следственный комитет забрал материалы в своё производство.

Ранее бывшая жена артиста Наталья Горчакова в Instagram написала, что жена футбольного арбитра Владислава Безбородова избила семилетнего сына Стаса Пьехи.