В Московском зоопарке родился детёныш краснокнижного кенгуру
- © Пресс-служба Московского зоопарка
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Согласно оценкам зоологов, численность щетинохвостых бетонгов в дикой природе не превышает 6 тыс. особей.
Как рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, разные зоопарки и питомники во всём мире создают резервную популяцию этих зверьков, а затем переселяют их в дикую природу.
Она уточнила, что детёныш появился на свет весной и провёл в сумке матери три месяца.
По её словам, десять лет назад Московский зоопарк стал участником международной программы по сохранению и разведению этих животных в неволе.
Как ранее сообщили «Известия», в Московском зоопарке родились детёныши дагестанского тура.