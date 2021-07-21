В Московском зоопарке родился детёныш краснокнижного кенгуру

В Московском зоопарке на свет появился детёныш щетинохвостых бетонгов. Это очень редкий вид кенгуру, занесённый в Международную Красную книгу и находящийся под угрозой исчезновения.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Согласно оценкам зоологов, численность щетинохвостых бетонгов в дикой природе не превышает 6 тыс. особей.

Как рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, разные зоопарки и питомники во всём мире создают резервную популяцию этих зверьков, а затем переселяют их в дикую природу.

Она уточнила, что детёныш появился на свет весной и провёл в сумке матери три месяца.

По её словам, десять лет назад Московский зоопарк стал участником международной программы по сохранению и разведению этих животных в неволе.

Как ранее сообщили «Известия», в Московском зоопарке родились детёныши дагестанского тура.