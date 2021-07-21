В «Векторе» назвали низким риск проникновения в Россию оспы обезьян

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Риск проникновения в Россию оспы обезьян невелик, сообщили РИА Новости в ГНЦ «Вектор».
В «Векторе» назвали низким риск проникновения в Россию оспы обезьян
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«Несмотря на низкий риск проникновения инфекции на территорию России, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение готовности и предотвращение завоза оспы обезьян на территорию страны», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что ранее американские Центры по контролю и профилактике и Департамент здравоохранения штата Техас подтвердили такой диагноз у жителя США, который недавно вернулся из Нигерии.

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