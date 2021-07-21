Искусственные дожди вызвали для тушения пожаров в Якутии

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Над тремя районами Якутии, где горят леса, вызвали искусственные дожди.
Искусственные дожди вызвали для тушения пожаров в Якутии
  • РИА Новости
  • © Андрей Сорокин

Об этом сообщает оперативный штаб республики в Telegram.

«Лётчики-наблюдатели федеральной Авиалесоохраны искусственно вызвали дожди», — говорится в сообщении.

Речь идёт о Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах Якутии.

Отмечается, что для проведения работ Авиалесоохрана задействует специальный самолёт-зондировщик Ан-26 «Циклон», на борту которого размещена веерная установка для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром.

Под действием реагента в облаках начинается процесс образования воды, в результате в районах пожаров проливаются необходимые при тушении осадки, значительно снижающие интенсивность горения.

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