Искусственные дожди вызвали для тушения пожаров в Якутии
- РИА Новости
- © Андрей Сорокин
Об этом сообщает оперативный штаб республики в Telegram.
«Лётчики-наблюдатели федеральной Авиалесоохраны искусственно вызвали дожди», — говорится в сообщении.
Речь идёт о Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах Якутии.
Отмечается, что для проведения работ Авиалесоохрана задействует специальный самолёт-зондировщик Ан-26 «Циклон», на борту которого размещена веерная установка для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром.
Под действием реагента в облаках начинается процесс образования воды, в результате в районах пожаров проливаются необходимые при тушении осадки, значительно снижающие интенсивность горения.