Искусственные дожди вызвали для тушения пожаров в Якутии

Над тремя районами Якутии, где горят леса, вызвали искусственные дожди.

Об этом сообщает оперативный штаб республики в Telegram.

«Лётчики-наблюдатели федеральной Авиалесоохраны искусственно вызвали дожди», — говорится в сообщении.

Речь идёт о Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах Якутии.

Отмечается, что для проведения работ Авиалесоохрана задействует специальный самолёт-зондировщик Ан-26 «Циклон», на борту которого размещена веерная установка для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром.

Под действием реагента в облаках начинается процесс образования воды, в результате в районах пожаров проливаются необходимые при тушении осадки, значительно снижающие интенсивность горения.