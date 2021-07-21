ИТ-специалист рассказал, как России нужно обеспечивать цифровой суверенитет

ИТ-специалист, член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов рассказал, как стране нужно обеспечивать цифровой суверенитет.

«Считаю, нужно ужесточать наказание за неприемлемый контент. Например, принятый у нас закон о фейках сложно применять на практике: 99% откровенной лжи в интернете под его действие не подпадает. Нам сегодня просто необходимо зачищать цифровое пространство, сделать его базово безопасным, чтобы из интернета в наши дома не текли информационные яды. И делать это должно государство, а не граждане, большинство которых просто не знают, как это сделать, или не видят угрозы. Ведь власти обеспечивают фильтры при подаче воды в жилые дома, ставят оборудование, чтобы обеспечить безопасную подачу электричества. Контроль контента — одна из основных компонент цифрового суверенитета, а именно права и способности государства самостоятельно определять политику в своём цифровом пространстве», — сказал Ашманов в беседе с «Парламентской газетой».

Он выразил мнение, что у России есть всё, чтобы обеспечить себе цифровой суверенитет.