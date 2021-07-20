Умер учёный Василий Глухих
- © NASA / НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, ОИТ
«Администрация НИИЭФА с прискорбием сообщает о кончине... Василия Андреевича Глухих», — сказано в сообщении.
Учёный был удостоен различных наград, в том числе Ленинской премии, Государственной премии СССР и Госпремии России по науке и технике, премии Правительства России в области образования.
Награждён различными орденами, в том числе «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.
Глухих был одним из основоположников создания теории и основ проектирования магнитогидродинамических электрических машин.