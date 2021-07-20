Умер учёный Василий Глухих

Российский учёный, специалист в области термоядерной энергетики, почётный научный руководитель предприятия госкорпорации «Росатом» «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова», академик Российской академии наук Василий Глухих умер на 93-м году жизни.

«Администрация НИИЭФА с прискорбием сообщает о кончине... Василия Андреевича Глухих», — сказано в сообщении.

Учёный был удостоен различных наград, в том числе Ленинской премии, Государственной премии СССР и Госпремии России по науке и технике, премии Правительства России в области образования.

Награждён различными орденами, в том числе «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.

Глухих был одним из основоположников создания теории и основ проектирования магнитогидродинамических электрических машин.