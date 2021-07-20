Пострадавшим от паводка жителям Приамурья предоставят скидку на оплату электроэнергии

В Амурской области пострадавшие от паводка жители получат скидку на оплату электроэнергии в размере 30%.

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на информацию, поступившую от региональных властей.

Отмечается, что перерасчёт сделают за июль и август. Обновлённые данные сразу будут отражены в квитанциях — дополнительных заявлений жителям писать не потребуется.

Как уточняется, всего в зону подтопления попали 32 населённых пункта. Пострадавшими числятся 7 тыс. человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 615 тыс. жителей Московской области получили бонусы и скидки за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг онлайн.