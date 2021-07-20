В АТОР рассказали, как приобрести тур без риска потери денег

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, как покупать туры без риска потери денег.

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Конкуренция очень большая. Рекомендуем повнимательнее посмотреть на предложения туркомпаний. Потому что у операторов, к счастью, есть свои блоки в гостиницах и свои блоки мест на рейсы. Внимательно проанализируйте — такое маркетинговое исследование проведите: сколько стоит на агрегаторах турагентстких, туроператорских ресурсах, а сколько стоит прямое бронирование», — сказал он.

Также Горин напомнил о рисках при покупке невозвратных билетов на самолёт: есть большая вероятность потерять потраченные на них деньги.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в России.