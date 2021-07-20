Тренер рассказал об особенностях тренировок в жару

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Тренер, фитнес-эксперт Анатолий Горячев в беседе с изданием «Правда.Ру» рассказал об особенностях тренировок в жару.
Тренер рассказал об особенностях тренировок в жару
  • Pixabay

По его словам, «жара и спорт совместимы, но нужно понимать, что под открытым палящим солнцем тренироваться точно нежелательно».

«Нужно выбирать правильное время: либо утро, либо вечер. И одеваться для занятий соответственно: одежда должна быть лёгкой, но при этом защищать кожу от солнечных лучей, чтобы не было ожогов», — заявил он.

Горячев также предупредил, что тренировки в жару — это экстремальные нагрузки на организм, поскольку он будет «перегреваться активнее, активнее будет теряться жидкость».

Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

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