Тренер рассказал об особенностях тренировок в жару

Тренер, фитнес-эксперт Анатолий Горячев в беседе с изданием «Правда.Ру» рассказал об особенностях тренировок в жару.

По его словам, «жара и спорт совместимы, но нужно понимать, что под открытым палящим солнцем тренироваться точно нежелательно».

«Нужно выбирать правильное время: либо утро, либо вечер. И одеваться для занятий соответственно: одежда должна быть лёгкой, но при этом защищать кожу от солнечных лучей, чтобы не было ожогов», — заявил он.

Горячев также предупредил, что тренировки в жару — это экстремальные нагрузки на организм, поскольку он будет «перегреваться активнее, активнее будет теряться жидкость».

Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.