В Находке проведут проверку по факту падения ребёнка из окна третьего этажа

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В посёлке Южно-Морской Находкинского ГО (Приморский край) пятилетний мальчик госпитализирован после падения из окна третьего этажа жилого дома. Полиция проводит проверку.
В Находке проведут проверку по факту падения ребёнка из окна третьего этажа
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Находке.

Состояние ребёнка медики оценивают как стабильно тяжёлое.

Сообщается, что родители находились с ним в квартире, однако в момент ЧП ребёнок ненадолго остался в комнате один.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ФАН, в Санкт-Петербурге девочка 2019 года рождения выпала из окна квартиры на пятом этаже жилого дома.

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