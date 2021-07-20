В Находке проведут проверку по факту падения ребёнка из окна третьего этажа
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Находке.
Состояние ребёнка медики оценивают как стабильно тяжёлое.
Сообщается, что родители находились с ним в квартире, однако в момент ЧП ребёнок ненадолго остался в комнате один.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщало ФАН, в Санкт-Петербурге девочка 2019 года рождения выпала из окна квартиры на пятом этаже жилого дома.