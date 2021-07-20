Путин традиционно съел мороженое на МАКС

Президент России Владимир Путин традиционно не стал отказываться от мороженого на МАКС, передаёт корреспондент РИА Новости.

Как уточняется, стаканчики «Коровка из Кореновки» принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а затем членам делегации.

«Денис, ты заплатил?» — в шутку поинтересовался Юрий Борисов у главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Именно это мороженое Путин покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

Как сообщалось, во время осмотра авиационной техники Владимир Путин угостил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в тот год также посетил МАКС, ванильным мороженым. Себе российский прездент взял шоколадное и сливочное. Путин попросил продавца отдать сдачу главе Минпромторга России Денису Мантурову — «на развитие авиации».