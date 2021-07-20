Путин традиционно съел мороженое на МАКС

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин традиционно не стал отказываться от мороженого на МАКС, передаёт корреспондент РИА Новости.
Путин традиционно съел мороженое на МАКС
  • РИА Новости

Как уточняется, стаканчики «Коровка из Кореновки» принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а затем членам делегации.

«Денис, ты заплатил?» — в шутку поинтересовался Юрий Борисов у главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Именно это мороженое Путин покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

Как сообщалось, во время осмотра авиационной техники Владимир Путин угостил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в тот год также посетил МАКС, ванильным мороженым. Себе российский прездент взял шоколадное и сливочное. Путин попросил продавца отдать сдачу главе Минпромторга России Денису Мантурову — «на развитие авиации».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить