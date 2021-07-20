В Ассоциации туроператоров рассказали о росте спроса на экзотические страны

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин сообщил, что спрос на туры в экзотические страны вырос среди российских туристов.
В Ассоциации туроператоров рассказали о росте спроса на экзотические страны
  • Pixabay

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Они очень популярны (туры на Мальдивы и Сейшелы). На этих курортах есть совершенно различные гостиницы, пакетные предложения конкурентные. Особенно в сегменте гостиниц четырёх-пяти звёзд. У нас были уникальная ситуация, когда пятизвёздочная гостиница в южных широтах России была даже дороже Мальдив, куда лететь девять часов. Это было связано с колоссальным спросом и нехваткой хороших гостиниц у нас», — заявил он.

Горин также отметил, что высоким спросом пользуются Мексика и Куба.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.

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