Аналитики назвали факторы, стимулирующие автовладельцев переходить на газовое топливо

Специалисты Fresh Auto провели опрос и выяснили, что значительная поддержка правительства — главный стимул к переходу на газомоторное топливо для 89% респондентов.

В то же время аналитики добавили, что 42% участников исследования считают достаточным существующие меры поддержки.

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в настоящий момент государство субсидирует до 65% стоимости переоборудования автомобиля, а 30% — компания «Газпром».

Также из исследования следует, что для 33% респондентов решающим фактором перехода на газ является экономия при эксплуатации авто. Так, заправка бензином и дизелем примерно на 60—65% дороже газа.

27% опрошенных отметили, что на АЗС чаще встречаются акции и выгодные предложения на газ, чем на бензин.

Ещё 20% респондентов готовы отказаться от заправки бензином, поскольку газ — более экологичный вид топлива.

Ранее доцент кафедры экономического развития РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление президента АвтоВАЗа Николя Мора о том, что в компании обдумывают производство Renault Logan на природном газе.