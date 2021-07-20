Аналитики назвали факторы, стимулирующие автовладельцев переходить на газовое топливо

Короткая ссылка
Специалисты Fresh Auto провели опрос и выяснили, что значительная поддержка правительства — главный стимул к переходу на газомоторное топливо для 89% респондентов.
Аналитики назвали факторы, стимулирующие автовладельцев переходить на газовое топливо
  • РИА Новости

В то же время аналитики добавили, что 42% участников исследования считают достаточным существующие меры поддержки.

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в настоящий момент государство субсидирует до 65% стоимости переоборудования автомобиля, а 30% — компания «Газпром».

Также из исследования следует, что для 33% респондентов решающим фактором перехода на газ является экономия при эксплуатации авто. Так, заправка бензином и дизелем примерно на 60—65% дороже газа.

27% опрошенных отметили, что на АЗС чаще встречаются акции и выгодные предложения на газ, чем на бензин.

Ещё 20% респондентов готовы отказаться от заправки бензином, поскольку газ — более экологичный вид топлива. 

Ранее доцент кафедры экономического развития РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление президента АвтоВАЗа Николя Мора о том, что в компании обдумывают производство Renault Logan на природном газе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить