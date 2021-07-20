В УФСИН сообщили, что сбившая детей в Москве девушка находится на карантине

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В московском УФСИН сообщили, что сбившая детей на пешеходном переходе в Москве Валерия Башкирова находится в карантинном отделении.
В УФСИН сообщили, что сбившая детей в Москве девушка находится на карантине
  • РИА Новости

«Башкирова прибыла в один из следственных изоляторов УФСИН России по Москве 20 июля и находится в карантинном отделении с соблюдением всех норм российского законодательства», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что СИЗО, в котором находится Валерия Башкирова, на хорошем счету.

ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda под управлением девушки сбила детей пяти и четырёх лет, а также девяти месяцев. Они вместе с двумя взрослыми переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Детей госпитализировали, двое из них позже скончались.

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