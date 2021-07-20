В Томской области часть машин чиновников передали для нужд больниц

Около 15 автомобилей из автопарка администрации Томской области выделили для нужд томских медучреждений на период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует vtomske.ru.

Также сообщается, что власти выделили 2,5 млн рублей на оплату такси медикам, которые выезжают к пациентам на дом.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, решение ежедневно выделять для нужд медучреждений машины из автопарка Белого дома принял губернатор Сергей Жвачкин.

«15 автомобилей из гаража администрации и 25 такси будут ежедневно работать в больницах и поликлиниках до тех пор, пока эпидситуация окончательно не нормализуется. Машины чиновников и такси мы передавали в распоряжение медиков и прошлой осенью. Привлечённый транспорт позволит сократить время ожидания врачей», — сообщил Жвачкин.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.