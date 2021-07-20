Инфекционист рассказал о риске осложнений для больных COVID-19 в жару

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с URA.RU заявил, что в жаркую погоду организм труднее переносит коронавирус, так как происходит загустение крови, из-за чего увеличивается риск осложнений — инфарктов и тромбозов.

«Организму ещё труднее переносить коронавирус в жару: идёт загустение крови, гораздо больше риска осложнений от коронавирусной инфекции — инфарктов, тромбозов. Более того, люди сейчас лежат в больницах, которые не обеспечены в 90% случаев кислородной системой кондиционирования, находятся без кислорода, задыхаются в поту и с температурой», — рассказал специалист.

Он отметил, что «гораздо проще сделать прививку и не попадать в больницу».

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук, профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.