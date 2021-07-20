Мишустин заявил, что пандемия стала серьёзным испытанием для авиационной промышленности

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Российский премьер Михаил Мишустин в приветствии участникам, организаторам и гостям Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 заявил, что «коронавирусная инфекция стала серьёзным испытанием для экономики и авиационной промышленности».
Мишустин заявил, что пандемия стала серьёзным испытанием для авиационной промышленности
  • РИА Новости

Он отметил, что, «несмотря на это, российские производители при поддержке государства смогли обратить кризис в новые возможности».

«Компании успешно справляются со сложной ситуацией, не сбавляют темп разработок, проводят испытания, готовят к выводу на рынок гражданские самолёты и вертолёты нового поколения», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Ранее российский лидер Владимир Путин на открытии МАКС-2021 заявил о большом потенциале развития авиации страны.

Как сообщали «Дни.ру», за минувшие сутки в России было зарегистрировано 23 770 новых случаев коронавируса.

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