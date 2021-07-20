В администрации Кисловодска рассказали о состоянии главы города
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В пресс-службе сообщили, что «состояние Александра Курбатова стабильное, без ухудшения показателей, соответствует срокам и тяжести полученных травм».
«На данный момент специалистами центра имени Н. Бурденко проводится необходимый комплекс реабилитационных мероприятий», — приводит РИА Новости сообщение.
12 июня сообщалось, что глава Кисловодска госпитализирован после падения с электросамоката.