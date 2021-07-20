В администрации Кисловодска рассказали о состоянии главы города

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В администрации Кисловодска рассказали о состоянии упавшего с электросамоката главы города Александра Курбатова.
В администрации Кисловодска рассказали о состоянии главы города
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В пресс-службе сообщили, что «состояние Александра Курбатова стабильное, без ухудшения показателей, соответствует срокам и тяжести полученных травм».

«На данный момент специалистами центра имени Н. Бурденко проводится необходимый комплекс реабилитационных мероприятий», — приводит РИА Новости сообщение.

12 июня сообщалось, что глава Кисловодска госпитализирован после падения с электросамоката.

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