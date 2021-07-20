В Москве состоится очередное тестирование системы электронного голосования

В Москве в преддверии сентябрьских выборов пройдёт седьмое тестирование системы электронного голосования. Оно состоится 29—30 июля.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В ходе голосования москвичам предстоит выразить мнение по поводу различных городских вопросов.

Таким образом планируется проверить исправность системы, её устойчивость к нагрузкам и готовность к кибератакам.

Как уточняется, поучаствовать в тестировании смогут и хакеры.

При этом те из них, кому удастся взломать систему и значительно повлиять на её работу, смогут получить денежное вознаграждение.

Ранее руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус в беседе с газетой «Известия» дал советы по проведению онлайн-голосования среди жильцов в России.