В ЯНАО создадут координационный совет по вопросам изменения климата

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Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) создадут совет по вопросам, связанным с климатическими изменениями и обеспечением устойчивого развития региона. В него войдут представители окружной власти, общественных объединений, научных организаций и предприятий топливно-энергетического комплекса.
В ЯНАО создадут координационный совет по вопросам изменения климата
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на проект постановления на сайте правительства Ямала.

«Координационный совет является совещательным органом, созданным в целях обеспечения эффективного взаимодействия при реализации государственной политики», — говорится в документе.

Как отмечается, в обязанности совета, помимо прочего, будет входить анализ специализированных климатических показателей, основанных на метеорологических явлениях, апробированных данных температурного режима мёрзлых пород на территории ЯНАО.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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