Более половины жилых домов в Москве подготовили к отопительному сезону

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что к новому отопительному сезону в столице подготовили уже более половины жилых домов.
Более половины жилых домов в Москве подготовили к отопительному сезону
  • Pixabay

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Городские службы ведут масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону, на сегодняшний день полностью готово около 20 тыс. жилых зданий, что составляет 60% от плана», — отметил Бирюков.

Всего к осенне-зимнему периоду в городе планируется подготовить более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов.

Все мероприятия завершат до 1 сентября.

Ранее член Общественной палаты, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить