Более половины жилых домов в Москве подготовили к отопительному сезону

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что к новому отопительному сезону в столице подготовили уже более половины жилых домов.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Городские службы ведут масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону, на сегодняшний день полностью готово около 20 тыс. жилых зданий, что составляет 60% от плана», — отметил Бирюков.

Всего к осенне-зимнему периоду в городе планируется подготовить более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов.

Все мероприятия завершат до 1 сентября.

Ранее член Общественной палаты, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.