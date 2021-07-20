Владелец рассказал о будущем «Морского старта»

Определённость в том, интересуются ли российские государственные организации в ракетно-космическом комплексе «Морской старт» появится в ближайший месяц.

«Мы обратились на сегодняшний день в правительство, чтобы оно внесло определённость. Если потребность в такой инфраструктуре у государства есть — она же нужна не для того, чтобы там музей делать, а для пусков, — тогда пускай нам дадут предложение», — цитирует РИА Новости владельца комплекса «С7 Космические транспортные системы» Евгения Елина.

По его словам, если потребности нет, то компания будет действовать исходя из своих соображений.

Он уточнил, что скорее всего в ближайший месяц будет внесена определённость по судьбе проекта.

Ранее Евгений Елин заявил, что содержание ракетно-космического комплекса «Морской старт» обходится более чем в $1 млн в месяц.