Движение на участке трассы «Кола» в Карелии закрыто из-за лесных пожаров

Движение на участке автомобильной трассы Р-21 «Кола» в Карелии закрыто из-за плохой видимости в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

«Сегодня с 17:10 на участке км 652 — км 653 автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия (Республика Карелия, г. Медвежьегорск) закрыто движение автотранспорта», — приводит РИА Новости сообщение.

Причина ограничения связана с плохой видимостью из-за увеличения задымлённости от лесного пожара и выхода пожара в полосу отвода трассы.

Ранее сообщалось, что в Карелии более 600 человек эвакуированы из населённых пунктов из-за действующих природных пожаров.

В регионе бушуют 40 лесных пожаров общей площадью почти 4,6 тыс. гектаров.