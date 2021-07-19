Движение на участке трассы «Кола» в Карелии закрыто из-за лесных пожаров

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Движение на участке автомобильной трассы Р-21 «Кола» в Карелии закрыто из-за плохой видимости в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.
Движение на участке трассы «Кола» в Карелии закрыто из-за лесных пожаров
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Сегодня с 17:10 на участке км 652 — км 653 автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия (Республика Карелия, г. Медвежьегорск) закрыто движение автотранспорта», — приводит РИА Новости сообщение.

Причина ограничения связана с плохой видимостью из-за увеличения задымлённости от лесного пожара и выхода пожара в полосу отвода трассы.

Ранее сообщалось, что в Карелии более 600 человек эвакуированы из населённых пунктов из-за действующих природных пожаров.

В регионе бушуют 40 лесных пожаров общей площадью почти 4,6 тыс. гектаров.

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